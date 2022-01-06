كورونا في الكويت.. تسجيل 2246 إصابة جديدة

الخميس 06/يناير/2022 - 12:25 ص

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 423042 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إنه تم تسجيل 211 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 412485 متعافيًا، فيما تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2469 حالة وفاة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر97%.