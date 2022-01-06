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الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22%، ليصل عند 6975.52 نقطة.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 180ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 19 شركة على ثبات.

تونس بورصة ارتفاع