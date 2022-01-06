أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22%، ليصل عند 6975.52 نقطة.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 180ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 19 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع
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أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22%، ليصل عند 6975.52 نقطة.
أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22%، ليصل عند 6975.52 نقطة.