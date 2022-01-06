بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع

الخميس 06/يناير/2022 - 12:33 ص

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22%، ليصل عند 6975.52 نقطة.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 180ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 19 شركة على ثبات.