ads
الخميس 06 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 3045 إصابة جديدة و424 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3045 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 424 حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 109.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 565482 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 543553 حالة, وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل عدد 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8886 حالة.

كورونا إصابات ‏ وفيات السعودية