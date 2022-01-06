كورونا في السعودية.. تسجيل 3045 إصابة جديدة و424 حالة شفاء

الخميس 06/يناير/2022 - 02:41 ص

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3045 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 424 حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 109.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 565482 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 543553 حالة, وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل عدد 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8886 حالة.