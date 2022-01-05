خبير تغذية يقدم نصائح لجسم مثالي خلال فصل الشتاء

الأربعاء 05/يناير/2022 - 11:02 م

يعاني العديد من الأشخاص في فصل الشتاء من الوزن الزائد خاصة الفتيات والسيدات التي تقضي يومها كله في المنزل من أجل مراعاة عائلتها، لذلك يزداد وزنهن ويواجهن صعوبة في فقدان الوزن.

في هذا الصدد كشف الدكتور خالد عبد المنعم علي خبير التغذية والصحة العامة، عن أهم الطرق الصحية لنقصان الوزن، والتى لخصها فى:

أولا: تقليل عدد الوجبات خلال اليوم الواحد وتقليل السعرات الحرارية في كل وجبة وذلك عن طريق زيادة الأطعمة التي تحتوي على البروتينات مثل اللحوم وصدر الدجاج والأسماك مثل التونة والسلمون وزيادة الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل البروكلي والتفاح والبقوليات والابتعاد عن السكريات والحلويات والدهون المضرة.

ثانيا: التمرين والحركة المستمرة اذا يعتبر الخمول أحد أهم الأسباب في زيادة الوزن، وتساعد التمارين مثل السباحة وكرة القدم على زيادة صرف السعرات الحرارية وزيادة الكتلة العضلية والتي بدورها تستهلك طاقة اعلى نسبيا من الشحوم الموجودة في جسم الإنسان.

ثالثا: النوم لفترة كافية تتراوح بين ٧ - ٨ ساعات في اليوم حيث تساعد اضطرابات النوم في زيادة الشهية للطعام وبالتالي زيادة الوزن.

رابعا: شرب كميات كافية من الماء والسوائل، حيث يساهم الماء في التقليل من تناول الطعام نسبيا اضافة الى الفوائد الاخرى للماء.

أما عن أهم الطرق الصحية التي تساعد في زيادة الوزن بصورة صحية والتخلص من النحافة:

أولاً: تناول عدد سعرات حرارية أكثر مما يحتاجها جسمك خلال اليوم الواحد لزيادة الوزن اي ما يعادل ٧٠٠ - ١٠٠٠ سعرة حرارية زيادة على ما يحتاجه الجسم من سعرات يومياً.

يمكنك اضافة عدد من الأطعمة الصحية ذات السعرات الحرارية العالية لقائمة طعامك، مثل:

- الأفوكادو

- سمك السلمون إذ يحتوي على نسبة من الدهون الجيدة وذو سعرات حرارية عالية.

- الحليب كامل الدسم

- الشوكولاتة السوداء فهي مصدر جيد للدهون ومضادات الأكسدة أيضاً.

- البطاطا الحلوة.

ثانيًا: تناول أكثر من ثلاث وجبات في اليوم لزيادة الوزن.

ثالثًا: تناول البروتينات من مصادر مختلفة لزيادة الوزن

إذ إنه يساعد على تكوين بنية عضلية من خلال تحويل السعرات الحرارية إلى عضلات، ولكن يجب التنبيه على أن تناول البروتين يجب أن يكون بشكل متوازن كي تتحقق الفائدة منه دون الإضرار بعملية زيادة الوزن، توجد البروتينات بنسبة عالية في اللحوم، الأسماك، البيض .

رابعًا: ممارسة الرياضة مثل السباحة،كرة القدم ورفع الأوزان لزيادة الكتلة العضلية وزيادة الوزن بطريقة صحية الرياضة حيث تساهم الرياضة في زيادة حجم العضلات وتحسن اللياقة البدنية وبالتالي لا تتراكم السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون وإنما تتحول إلى عضلات

كما أن ممارسة الرياضة تحسن الشهية وتزيد الرغبة بتناول الطعام .

ينصح بالرياضة ٣ - ٤ مرات أسبوعياً، مع الحرص على تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات (كالخبز، الأرز، المعكرونة، الفاكهة) قبل الرياضة و وجبة غنية بالبروتين مع الكربوهيدرات بعدها لبناء العضل وتعويض مخزون الجلايكوجين.

وفي حالة الالتزام بهذه الطرق لعدة أسابيع دون الوصول إلى نتيجة يرجى التأكد من عدم وجود حالة مرضية قد تكون السبب في زيادة أو نقصان الوزن الطبيعي مثل أمراض الغدة الدرقية أو داء السكري أو تكيس المبايض لدى النساء، ويتم ذلك بمراجعة الطبيب الأخصائي.