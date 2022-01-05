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الأربعاء 05 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

العالم

الخارجية الفلسطينية تدين مخططات الاستيطان في القدس: تدمير ممنهج لفرص إعادة بناء الثقة

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على مخططات لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة، وتعتبرها امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة. 

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتعتبرها تصعيدا خطيرا على مستقبل مدينة القدس ومحاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة استباقا لأية مفاوضات مستقبلية، والقضاء على اية فرصة لتحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين، وتدميرا إسرائيليا ممنهجا لفرص اعادةبناءالثقة بين الجانبين.

 وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والادارة الامريكية بالذات الوفاء بالتزاماتهم، وتحويل الأقوال والمواقف الى اجراءات عملية وافعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال واجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

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