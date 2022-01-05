رئيس جامعة الأقصر يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 05/يناير/2022 - 09:49 م

هنأ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، معبرا عن خالص تمنياته لهم بكل الخير والتوفيق.

ووجه رئيس الجامعة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم أطيب أمنياتي وأرق تحياتي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل عام وانتم بخير".

كما وجه الدكتور محمد محجوب، التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، متمنيا أن يسود الأمن والأمان والسلام على مصر والعالم في العام الجديد.

وتوجه عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، بخالص التهاني للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مُتمنيين لمصر وشعبها الخير والاستقرار والرخاء.