شرطة المرافق بالأقصر تضبط 247 منشأة بدون ترخيص في 2021

الأربعاء 05/يناير/2022 - 11:24 م

أعلنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن حصاد الحملات التي نفذتها الإدارة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021، والتي تمت بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن المختلفة على مستوى المحافظة.

وأوضح المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن الإدارة تمكنت من تحرير عدد 18180 مخالفة إزالات إدارية، وعدد 8039 إشغال طريق، وعدد 3174 بائع متجول، وعدد 247 إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدد 1019 مخالفات إلقاء قمامة على جوانب الطرق، وعدد 1675 مخالفات نظافة، وعدد 2820 مخالفة قرار الغلق، وعدد 3547 مضبوطات متنوعة، وعدد 8806 مخالفة عدم ارتداء كمامة، وعدد 815 محاضر تقديم نرجيلة، وعدد 2526 مضبوطات نرجيلة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات مجهودات شرطة المرافق والتي تمت بقيادة المقدم خالد الغول مدير الإدارة، والرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة، والرائد محمد العادلي رئيس مباحث الإدارة والرائد محمد عبدالحكيم معاون المباحث، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

حملات شرطة المرافق (1)

حملات شرطة المرافق (2)

حملات شرطة المرافق (3)

حملات شرطة المرافق (4)

حملات شرطة المرافق (5)

حملات شرطة المرافق (6)

حملات شرطة المرافق (7)

حملات شرطة المرافق (8)

حملات شرطة المرافق (9)