الطاقة المتجددة والمياه.. ورشة عمل بـ"هندسة جنوب الوادي"

الأربعاء 05/يناير/2022 - 07:51 م

عقدت كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي ورشة العمل الدولية للطاقة المتجددة والمياه بحضور الدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة ويحاضر فيها اساتذة متخصصون من مصر والبرازيل والبرتغال واسبانيا وماليزيا

ونقل الدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تحيات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة ودعمه التام للورشة وموضوعها المتوافق مع توجيهات الدولة واهتماماتها كما أثنى على كلية الهندسة والمجهود المبذول من اداراتها واعضاء هيئة التدريس بالكلية لخروج الورشة بالشكل اللائق وعلى اهتمام ادارة الكلية بالبحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع كما تحدث عن اهمية موضوع الورشة ( الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه ) واضاف بان الصراعات القادمة هى صراعات عن المياه ومصادرها

كما تقدم الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم لكلية الهندسة و انشطتها كما قدم الشكر للدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث لدعمه لأنشطة قطاع الدراسات العليا بالكلية ووجه الشكر للسادة وكلاء الكلية و رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع القائمين على الورشة .

وتحدث عميد الكلية عن أهمية الورشة حيث اتها تهتم بمحورين من المحاور النهضة وتعد من التحديات للدولة المصرية وقد نجحت جهود الدولة فى اتجاه توفير الطاقة الكهربية من خلال زيادة أنتاج الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية وتعد المياه من اهم المحاور التى يهتم بها قطاع البحث العلمى بالجامعة والكلية مع ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك فى الطاقة و المياه

واشار الدكتور احمد الشيخ المشرف على الورشة بان اهداف اجندة التنمية المستدامة تتمحور حول موضوعات تتعلق بالطاقة و المياه والغذاء والتعليم و المناخ لذلك تركز الورشة على موضوعات الطاقة و المياه لاستدامة الحياة الامنة و الصحية للبشر على كوكب الارض واضاف بان مصادر الطاقة الرئيسية هى الكتلة الحيوية و الطاقة الشمسية والرياح بالاضافة الى تخزين فائض الطاقة فى شكل هيدروجين مضغوط يمكن تحويله الى طاقة كهربية عن طريق الوقود.

شهد افتتاح الورشة وكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس وحشد من المهتمين بموضوعات الطاقة المتجددة وطلاب الكلية