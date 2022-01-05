لبنان: فتح باب الترشح للانتخابات النيابية الإثنين المقبل وحتى 15 مارس

الأربعاء 05/يناير/2022 - 05:12 م

أعلن وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، فتح باب الترشح للانتخابات النيابية بدءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يناير وحتى 15 مارس المقبل.

وقال مولوي في بيان اليوم الأربعاء إنه سيتم فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات المقررة يوم 15 مايو القادم بالداخل يومي 6 و8 من الشهر ذاته بالخارج، فيما يتم تصويت الموظفين القائمين على العملية الانتخابية يوم 12 مايو.

وأشار إلى الإجراءات الواجب اتباعها لكل من يرغب في الترشح للانتخابات والتي تتضمن طلبًا بالترشح موقعًا منه ومصدقًا من كاتب عدل (الشهر العقاري)، وفق نموذج معد من قبل الوزارة، على أن يتقدم كل من يرغب بالترشح بأوراقه إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

وأكد أنه لكل مرشح حق الانسحاب من خوض الانتخابات بموجب طلب يتم تقديمه قبل موعد الانتخابات بـ45 يومًا على الأقل، معتبرًا أنه في حال إعلان المشرح انسحابه بعد تلك المدة لا يعتد بالانسحاب.

وحول انتخابات القوائم، حدد القرار موعد انتهاء التسجيل بها في 4 أبريل القادم، مؤكدا أنه في حال وفاة أحد المرشحين بالتسجيل في القوائم، يحث للقائمة تشريح مكان المتوفى حتى 10 أيام من موعد الانتخابات.