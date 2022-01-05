بالصور.. جامعة الأقصر تختتم فعاليات الملتقى العلمي الثاني للكميائيين

الأربعاء 05/يناير/2022 - 03:03 م

اختتمت جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى العلمي الثاني الذي نظمته جمعية زمالة الكميائيين المصرية، تحت عنوان "الكيمياء.. خبراء وتطبيقات من أجل تطور الصناعة وخدمة المجتمع"، والذي أقيم بمدينة الأقصر تحت رعاية وحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ورعاية فخرية للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وقال الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة جمعية زمالة الكيمياء المصرية، اليوم، إن الملتقى استهدف هذا العام، تسليط الضوء على أهمية الكيمياء في خدمة المجتمع، مؤكدا أن الجمعية تقدم الخبراء والاستشاريين في كل علوم الكيمياء وتكوين حلقات وصل بين خريجي كلية العلوم والمصانع وتدريبهم بها والحصول على الخبرات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذ الأبحاث التطبيقية في المصانع وإدخال فكر الحفاظ على البيئة فيها.

ولفت إلى أن الجمعية تسير بخطوات متقدمة فالملتقى الماضي كانت الجمعية تحت التأسيس، أما الحالي فنعلن فيه إشهار الجمعية بشكل رسمي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موجهاً الشكر إلى رئيس جامعة الأقصر على رعايته للملتقى.

وتابع رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الملتقى ناقش موضوعات هامة مثل دور الكيمياء في حماية البيئة من بعض المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها والاستفادة منها، ودور الهيئات النووية المصرية في تنمية المجتمع، والخدمات العلمية في التطبيقات الصناعية، والبولي يوريا وتطبيقاتها، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، ودور الاستشارات والدراسات العلمية في تطوير الصناعة، والكيمياء ودورها في الحروب، وكيفية إعداد الأبحاث للنشر الحر في مجلة كيمياء متراكبات العناصر الانتقالية.

وكانت فعاليات الملتقى قد أقيمت بقاعة المؤتمرات بحضور الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة جمعية زمالة الكيمياء المصرية، والدكتور عبدالغني مصلح، والدكتورة سحر مصطفى، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة، والمستشار الدكتور حسن السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الاقتصادي أشرف محمود، واللواء دكتور محمد نور الدين، والدكتور محمد زايد، وعبده هاشم، وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، ولفيف من الكيميائيين بالأقصر.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري، أعقبه قراءة آيات من الذكر الحكيم، كما رحب الدكتور محمد محجوب، بالحضور موجها الشكر للجمعية على الانجازات التي تحققت في وقت قصير، مؤكدا أن الكيمياء لعبت دورا مهما خلال جائحة كورونا من خلال إنتاج الكحول والمطهرات، مشيرا إلى أنه كان حريصا على ضرورة إنشاء نقابة للعلميين بالأقصر، لأنها بمثابة منارة علمية تضم عددا كبيرا من العلماء والخبراء تساهم في خدمة المجتمع.

وتابع: “جامعة الأقصر بصدد افتتاح كلية العلوم العام المقبل والتي ستعزز من أنشطة الجمعية، من خلال إقامة الملتقيات المقبلة بها، موضحا أننا نحاول إنشاء أقسام غير نمطية بالكلية يكون لها دور فعال في خدمة المجتمع”.

وفي الختام تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية، كما أهدى اللواء محمد نور الدين كتابه "ملحمة كبريت" لرئيس جامعة الأقصر.

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