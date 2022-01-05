تحرير 976 مخالفة تموينية بأسواق الأقصر خلال ديسمبر 2021

الأربعاء 05/يناير/2022 - 02:37 م

كثفت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملاتها التموينية على الأسواق والمخابز البلدية على مستوى المحافظة للتأكد من انضباط الأسعار، وقيام المخابز بعملها في المواعيد الرسمية المقررة وإنتاجها خبز مطابق للمواصفات وبالأوزان المقررة قانونا وعدم التصرف في الدقيق المدعم بدون وجه حق.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأربعاء، إنه في مجال الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، فقد تم تنفيذ العديد من الحملات خلال شهر ديسمبر 2021 والتي أسفرت عن تحرير عدد 976 محضر ومخالفة تموينية، بمختلف الأسواق والمخابز.

وأوضح صلاح، أن المخالفات تضمنت عدد 296 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف ، سجلات ، ميزان ، نظافة" ، وعدد 628 قضية بالأسواق "إعلان أسعار، شهادة صحية، مجهول المصدر، ذبح خارج المجازر" وعدد 52 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وأضاف، من أبرز القضايا ما يلي :-ربع طن زيت محرك سيارات - 410 كجم مصنعات لحوم وفراخ - 240 كجم أسماك ولحوم مجمدة - ٣٣٣ لتر صابون - 255 كيس مقرمشات - 20 زجاجة مياه غازية - 7 جردل مخلل - 148 علبة بويات - ٩٥ كجم دواجن - ٤٥٠ جالون وعبوة بويات ودهانات - 12 زجاجة زيت طعام، وجميعها منتجات سلع منتهية الصلاحية.

وتابع، أنه تم تحرير محاضر للتصرف في 3.5 طن دقيق بلدي مدعم، وضبط كمية قدرها 581 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ( السلخانة) ، ومحاضر اختراق نظام لقيام المخابز بضرب بطاقات تموينية بعدد 10295 رغيف بدون إنتاج الخبز، وضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في طن سكر تمويني، كما تم تحرير محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن وبيع أزيد من السعر الرسمي المقرر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفين.