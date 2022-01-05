تموين الأقصر : انتهاء صرف 98.7 % من مقررات ديسمبر

الأربعاء 05/يناير/2022 - 02:33 م

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم الأربعاء، استقرار الأوضاع التموينية وصرف السلع الغذائية للمواطنين، خلال شهر ديسمبر المنصرم.

وأوضح صلاح، أنه في مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، فقد تم رصد انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 83,5 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف/ يوم من خلال 307 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3679 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 579 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,14 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 53658 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأضاف صلاح، أنه في شئون التموين، فقد تم صرف السلع التموينية مقررات شهر ديسمبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، وذلك من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة.

وتابع، أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة في سعر لتر البنزين كما تم توزيع عدد 327975 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 15552 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

وأهاب وكيل تموين الأقصر، بالمواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم، وذلك لصالح المواطن والحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز وعلى منافذ السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم التمويني لمستحقيه.