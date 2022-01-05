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الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

الناقد أحمد عبده يوضح حقيقة الجدل الواسع بسبب تصريحات "كيروش"

البرتغالى كارلوس
البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر
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أثارت التصريحات الأخيرة للمدير الفني للمنتخب المصري الأخيرة عن دوري الأمم الإفريقية في المؤتمر الصحفي الأخير، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات الأخيرة للمدير الفني للمنتخب المصري الأخيرة عن كأس الأمم الإفريقية.

رفض الناقد الرياضي أحمد عبده تصريحات البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم والتي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتجمع الفراعنة قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات دوري الأمم الإفريقية المقرر إنطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عبده، إن البرتغالي لم يكن موفق في تصريحاته عن طموح الفراعنة في تحقيق اللقب القاري والذي يحمل منتخبنا الرقم القياسي في تحقيقه.

وأضاف، أن المنتخب المصري يملك أبرز المواهب في القارة السمراء والحصول على اللقب ليس بعيدًا.

وأشار كيروش بل كان من الأفضل أن تكون تصريحاته تسير في طريق دفع لاعبي المنتخب لتقديم أفضل ما لديهم فالفراعنة هم أسياد القارة من خلال الأرقام.

واختتم أحمد عبده تصريحاته بأن تحقيق اللقب القاري لا يقل أهمية عن الصعود لمونديال قطر 2022 بل هو داعم بقوة لفرض الشخصية المصرية على المنافس القادم في مباراتي الصعود لكأس العالم.

دوري الأمم الإفريقية البرتغالى كارلوس كيروش القارة السمراء