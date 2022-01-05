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الأربعاء 05 يناير 2022
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داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة
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هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذا العيد على قداسته والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.
ودعا  رئيس قضايا الدولة والمستشارون، بأن يحفظ الله الوطن والشعب المصري العظيم من كل سوء بحسب ما صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

أقباط مصر رئيس هيئة قضايا الدولة