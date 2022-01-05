بسنت بأي ذنب قتلت.. نحتاج إلى التربية قبل التعليم والفضيلة قبل المال

الأربعاء 05/يناير/2022 - 09:07 ص

بعيدا عن توصيف الجريمة التي هزت ارجاء مصر والمتمثلة في تخلص فتاة في مقتبل العمر من حياتها بعد تعرضها لابتزاز ولدين ساقطين، لم يحسن أهلهما تربيتهما، وتنمر مدرسها ، الذي يحتاج أكثر إلى تأديب ، فإننا جميعا يجب أن نعترف بأننا أمام مأساة حقيقية تتطلب وقفة حاسمة لتربية جيل كامل تجرد من اقل معاني الأخلاق والإنسانية.

فيا سادة.. بين أيدينا جريمة تستدعي تحرك كل راع، هو مسئول عن رعيته، بداية من الأب والأم ومرورًا بالمدرسة التي على ما يبدو ستكون مسئولة عن تنشئة ليس فقط التلاميذ بل والمدرسين، كلما أمكن هذا، فسحقًا لتعليم بدون تربية.. وسحقًا لأموال بدون انسانية، وسحقًا لشباب بدون وعي ولا أخلاق.

فمن يتصور أنك وأنت تعلم أبنائك الفضيلة والتسامح وكف الأذى عن الناس.. على الجانب الآخر هناك من يعلم أبنائه على الوقاحة والإجرام وأن (يخرم عين اللي يبص له).. وأي فضيلة في شباب يجدون متعتهم في جرح شرف العفيفات وهتك أعراضهن.. انها جريمة كريهة الرائحة وكلنا مدانون فيها حتى نعيد تربية ابنائنا.. لا تتركوا لهم أموالًا بل أخلاقًا.