ads
الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

الأردن يسجل 30 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت وزارة الصحة الأردنية 30 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" (النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد).
وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 832 حالة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات تتأكد إصابتها تباعًا وبكل شفافية.

كورونا إصابات ‏ وفيات الأردن أوميكرون