"اشترت قرص قبل وفاتها".. ماذا قالت أسرة بسنت خلال التحقيقات؟

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 11:52 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة بواقعة وفاة الفتاة «بسنت» بكفر الزيات من خلال الاستماع إلي والد الفتاة وشقيقتها حيث تواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصاع لهما.

وأشارت التحقيقات الى أن والدها قدَّم وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها، وسألت النيابة العامة خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع برفقة إحدى صديقاتها.



وتباشر النيابة العامة التحقيقات بواقعة وفاة الفتاة «بسنت» بكفر الزيات

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.