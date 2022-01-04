عبدالرحيم علي يعزي الفنان على الحجار في وفاة شقيقه أحمد

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 11:08 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الفنان أحمد الحجار، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لشقيقه الفنان على الحجار، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.