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الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة ستار

عبدالرحيم علي يعزي الفنان على الحجار في وفاة شقيقه أحمد

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الفنان أحمد الحجار، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لشقيقه الفنان على الحجار، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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