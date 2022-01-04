"حائط الأمنيات".. جديد لـ حاتم صبري بمعرض الكتاب

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 06:04 م

صدر حديثًا كتاب "حائط الأمنيات"، للكاتب والسيناريست حاتم صبري، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

"حائط الأمنيات"، كتاب يكشف عن الكثير من الأمنيات التي سجلت على حائط الأمنيات في نيويورك، ويضم مجموعة من الصور والملصقات لهذه الأمنيات، التي جاءت من كل شباب العالم، كما يكشف عن أغرب الأمنيات التي رصدت على الحائط.

الكتاب يعد الأول الذي يرصد تلك الظاهرة في نيويورك، ويتناول المؤلف هذه الظاهرة بالدراسة والتعليق عليها، من وجهة نظره، وعن مصير ما يكتب.

الكتاب بتواجد في معرض القاهرة، الذي يشاركه فيه مئات دور النشر المصرية، والعربية، والأجنبية، كونه أهم وأبرز وأكبر المعارض في الشرق الأوسط، وتحل فيه اليونان ضيف شرف الدورة الحالية، وتم اختيار أسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية العام.



