الصين تكشف موعد إرسال بعثات للقطب الجنوبي للقمر

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 03:25 م

كشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن الصين وافقت علي إرسال بعثات إلى القطب الجنوبي للقمر من اجل احضار عينات لدراستها واستكشاف بيئة القمر و استغلال مواردها، كما وافقت ايضا علي بناء محطة بحثية على القمر في غضون العقد المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة، وو يان هوا، إن بلاده ستنفذ مهمات استكشاف القمر "تشانج آه-6" و"تشانج آه-7" و"تشانج آه-8" في المستقبل، بحسب روسيا اليوم.

ووفق المخططات سيتم اطلاق مسبار "تشانج آه-7" إلى القطب الجنوبي للقمر أولا ، ونظرا لأن المسبار "تشانج آه-6" سيكون داعما لمهمة "تشانج آه-5" لإعادة العينات، فسيتم إطلاقه بعد "تشانج آه-7" لإحضار عينات من القطب الجنوبي للقمر، وستكون مهمة "تشانج آه-8" بعد "تشانج آه-6"، وهي خطوة نحو بناء نموذج لمحطة بحثية علمية على القمر.

وأضاف وو: "إننا نستعد أيضا للعمل مع روسيا لبناء النموذج الأساسي للمحطة البحثية على القمر"، موضحا أن "بناء المحطة سيضع أساسا صلبا لنا لاستكشاف بيئة القمر وموارده بشكل أفضل، بما في ذلك كيفية استخدام الموارد القمرية وتطويرها بشكل سلمي".

وتم إطلاق مسبار "تشانج آه-5" في عام 2020 وأعاد ما مجموعه 1731 جراما من العينات القمرية. وتشغل الصين حاليا مركبة الهبوط ومركبة التجوال "يويتو-2" لمهمة "تشانج آه-4" على الجانب البعيد من القمر.

وحقق مسبار "تشانج آه-4" هبوطا سلسا على فوهة فون كرمان في حوض أيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في عام 2019.