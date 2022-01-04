فريق القنايات التعليمية يفوز بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 12:23 ص

فاز اليوم فريق طالبات إدارة القنايات التعليمية (المرحلة الإعدادية) بالمركز الأول على مستوى القطاع الخامس بمحافظة الشرقية، والذى يضم إدارات (شرق الزقازيق وغرب الزقازيق وههيا والقنايات) في مسابقة أوائل الطلبة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أحد الأحزاب.

ومثل إدارة القنايات التعليمية فريق طلبة مدرسة الشهيد طارق سامح مباشر الإعدادية للبنات وهو الفريق الفائز سابقا على مستوى الادارة، تحت إشراف مدير عام الإدارة التعليمية إبراهيم الأحمدي ووجدي مهدي وكيل الإدارة ومحمد العسيلي مدير المرحلة الإعدادية بالإدارة وراقى عدايل مدير إدارة المدرسة ومجموعة من موجهي الإدارة فى المواد المختلفة.

وتستعد إدارة القنايات للتسابق النهائي على مستوى المحافظة من خلال مقابلة الفائز فى القطاعات الأربعة الأخرى على مستوى المحافظة، وأكد ابراهيم الاحمدى مدير عام إدارة القنايات على خالص تقديره لرمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية على المبادرة والرعاية والتنسيق الرائع.

وأضاف الأحمدى أن فوز إدارة القنايات التعليمية جاء نتيجة مجهود كبير وتنظيم وتسابق منظم تم داخل الإدارة التعليمية على مدار أكثر من شهرين كاملين حتى وصلنا للفريق الذي يمثل الإدارة على مستوى المحافظة، وهو فريق مدرسة الشهيد طارق سامح مباشر، كما تم إعداد جيد للفريق من خلال فريق من الموجهين والأساتذة المتخصصين من مشرفى المواد بمدرسة الشهيد طارق سامح مباشر.