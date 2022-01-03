أحمد عوض رئيسًا لقسم الهندسة الكميائية بالمركز القومي للبحوث

الإثنين 03/يناير/2022 - 10:59 م

أصدر الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد عوض رئيسًا لقسم الهندسة الكميائية والتجارب النصف صناعية، بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت قرار رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن القرار الصادر لمدة 3 سنوات ويعمل به من تاريخه.

ودكتور أحمد محمد عوض أبو العطا، هو أستاذ الكيمياء الفيزيائية التطبيقية، حاصل على درجة الماجستير عام 1998، ودرجة الدكتوراة عام 2004، وتم ترقية إلى درجة الأستاذية عام 2015.

وحصل "أبو العطا"، على منحة دراسية جامعة بريمن - ألمانيا عام 2001، ومنحة دراسية جامعة آلاباما برمنجهام عام 2013، ونشر أكثر من 45 بحثا فى دوريات علمية دولية، وشارك فى الإشراف وتحكيم بعض الرسائل العلمية، وثلاث براءات اختراع تم منحها.