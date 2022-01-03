الصحة المغربية: 90373 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الإثنين 03/يناير/2022 - 09:22 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تلقي 90 ألفًا و373 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 3 ملايين و95 ألفًا و736 شخصًا.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونًا و567 ألفًا و233 شخصًا حتى الآن، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليونًا و941 ألفًا و678 شخصًا.

وأوضحت أن 6291 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و7406 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 967 ألفًا و662 حالة، كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفًا و862 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 365 حالة شفاء إضافية ليصل الإجمالي 941 ألفًا و923 متعافيًا.

يُذكر ان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا المستجد.