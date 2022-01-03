الأربعاء.. عزاء الناقد الرياضي والإعلامي إبراهيم حجازي بمسجد المشير

الإثنين 03/يناير/2022 - 07:58 م

تقيم أسرة الناقد الرياضى والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، مراسم عزاء له، يوم الأربعاء المقبل بمسجد المشير قاعة السلام بالتجمع الخامس.

وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم بعد أزمة صحية مؤخرا، وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وأعلن ماندو حجازى نجل الناقد الرياضى عبر حسابه على “فيس بوك” رحيل والده، كاتبا عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى".

ونعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين.

وكتب “علي”، رسالة مؤثرة في رثاء حجازي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قائلا:

واه يا عم إبراهيم..

كان لازم نبدأ السنة الجديدة بحزن..

كان لازم نودع الكبار عشان نحس اليتم

كان لازم نطعن لحد ما يموت الألم في الروح

روح يا عم إبراهيم وسلم على اللي هناك

عارف.. مشوار ومهما طول قصير..

واحنا في الطريق جايين..

بس نعمل إيه في الحزن..

مبلل القلوب..

ومغطي على عتمة الأيام..

سلام يا عم إبراهيم سلام.