أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 3 يناير 2022

الإثنين 03/يناير/2022 - 05:52 م

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 3 يناير 2022، وسجل عيار 21 نحو 798 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 684 جنيها، وعيار 24 نحو 912 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6384 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1829 دولار للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.