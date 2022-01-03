عبد الرحيم علي يرثي إبراهيم حجازي: لازم نودع الكبار عشان نحس اليتم

الإثنين 03/يناير/2022 - 04:24 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين.

وكتب “علي”، رسالة مؤثرة في رثاء حجازي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قائلا:

واه يا عم إبراهيم..

كان لازم نبدأ السنة الجديدة بحزن..

كان لازم نودع الكبار عشان نحس اليتم

كان لازم نطعن لحد ما يموت الألم في الروح

روح يا عم إبراهيم وسلم على اللي هناك

عارف.. مشوار ومهما طول قصير..

واحنا في الطريق جايين..

بس نعمل إيه في الحزن..

مبلل القلوب..

ومغطي على عتمة الأيام..

سلام يا عم إبراهيم سلام.