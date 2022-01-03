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الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فحص 45 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة

فحص 45 من سائقى السيارات
فحص 45 من سائقى السيارات على الطرق السريعة
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 وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91 قطعة سلاح نارى، 240 قضية مخدرات وتنفيذ 46554 حكم قضائى متنوع.
 كما أسفرت جهودها عن ضبط التالي: 

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضمت (12) متهم ، إرتكبوا (13) حادث متنوع.

 كمية من مخدر الحشيش وزنت (80,922 كيلو جرام).
 كمية من مخدر البانجو وزنت (49,010 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,490 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,562 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الشابو وزنت (1,114كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيدرو وزنت (293 جرام).
 كمية من مخدر البودر وزنت (234 جرام).
 كمية من مخدر الأفيون وزنت (103 جرام).
 كمية من مخدر الأيس وزنت (30 جرام).
 كمية من مخدر الكوكايين وزنت (15 جرام).
 عدد (1102) قرص مخدر.
  فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (24) متهم.
  فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم.
  فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (219) دراجة نارية مخالفة.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27958) مخالفة مرورية متنوعة.
  فى مجال فحص السائقين: فحص 45 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

خلال24 ساعة 240 قضية مخدرات ضبط 4 تشكيلات عصابية