عبد الرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي الكبير إبرهيم حجازي

الإثنين 03/يناير/2022 - 10:18 ص

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة نيوز، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير إبرهيم حجازي الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وثمن عبد الرحيم علي، ما قدمه الكاتب الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله بالصبر والسلوان.

وتوفى الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

وكان حجازي يعاني من توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله للرعاية المركزة منذ أكثر من شهر قبل ان تصعد روحه غلى بارئها.

وكتب نجل الإعلامي الكبير عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الي رحمة الله أبويا حبيبي… وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي.

وكان الإعلامي إبراهيم حجازي وعضو مجلس الشيوخ، تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله للمستشفى، في أكتوبر الماضي، قبل أن ينتقل على إثرها مجددا للرعاية المركزة في مطلع ديسمبر الماضي.