وفاة الناقد الرياضي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي

الإثنين 03/يناير/2022 - 10:12 ص

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

وكان حجازي يعاني من توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله للرعاية المركزة منذ أكثر من شهر قبل ان تصعد روحه غلى بارئها.

وكتب نجل الإعلامي الكبير عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الي رحمة الله أبويا حبيبي… وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي.

وكان الإعلامي إبراهيم حجازي وعضو مجلس الشيوخ، تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله للمستشفى، في أكتوبر الماضي، قبل أن ينتقل على إثرها مجددا للرعاية المركزة في مطلع ديسمبر الماضي.