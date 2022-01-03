كورونا في الإمارات.. تسجيل 2600 إصابة جديدة

الإثنين 03/يناير/2022 - 12:28 ص

سجلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 767,093 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,168 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 890 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 746,853 حالة.