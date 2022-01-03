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الإثنين 03 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. الإثنين 3 يناير 2022

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 4 يناير  2022 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

وزيرة التضامن: مضاعفة إقامة المعارض وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها

https://www.albawabhnews.com/4497765

"التخطيط" تصدر حصاد مشروعات التحول الرقمى ومشروع البنية المعلوماتية المكانية

https://www.albawabhnews.com/4497694

10 % زيادة في الإيرادات المتوقعة لموازنة دبي العامة لعام 2022 لتحقق 57.55 مليار درهم

https://www.albawabhnews.com/4497709

توقعات بنمو صناعة المركبات الكهربائية 27% بحلول عام 2030.. مدبولي يناقش مع مسئولي «جنرال موتورز» و«منصور» دعم تنفيذ صناعة السيارات في مصر.. والحكومة تبحث مع الشركات توطين مركبات «الطاقة النظيفة»

https://www.albawabhnews.com/4497899

هشام نور مديرا لمكتب وزير البترول

https://www.albawabhnews.com/4497775

وزير البترول يصدر حركة ترقيات وتنقلات جديدة بشركات القطاع

https://www.albawabhnews.com/4497767

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لمساعدي ومديري عموم الشئون القانونية بشركات القطاع

https://www.albawabhnews.com/4497768

10 % نموًا متوقعًا في ضخ التمويلات لصغار المستثمرين خلال 2022.. 6 مليارات جنيه تستهدف أكثر من 140 ألف مستثمر في مختلف المحافظات.. و438 مليون جنيه تمويلات لقطاعات البنية الأساسية

https://www.albawabhnews.com/4497755
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. البريد يطلق خدمة "وصلها" للطرود

https://www.albawabhnews.com/4497722

وزير المالية الألماني يتعهد بمنح إعفاءات ضريبية بما لا يقل عن 30 مليار يورو

https://www.albawabhnews.com/4497726
 

نشرة اخبار اقتصاد منتصف الليل قطاع الاقتصاد - وزيرة التضامن الاجتماعي المركبات الاقتصادية صناعة المركبات الكهربائية