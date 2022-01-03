اقتصاد آخر الليل.. الإثنين 3 يناير 2022

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 4 يناير 2022 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
وزيرة التضامن: مضاعفة إقامة المعارض وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها
https://www.albawabhnews.com/4497765
"التخطيط" تصدر حصاد مشروعات التحول الرقمى ومشروع البنية المعلوماتية المكانية
https://www.albawabhnews.com/4497694
10 % زيادة في الإيرادات المتوقعة لموازنة دبي العامة لعام 2022 لتحقق 57.55 مليار درهم
https://www.albawabhnews.com/4497709
توقعات بنمو صناعة المركبات الكهربائية 27% بحلول عام 2030.. مدبولي يناقش مع مسئولي «جنرال موتورز» و«منصور» دعم تنفيذ صناعة السيارات في مصر.. والحكومة تبحث مع الشركات توطين مركبات «الطاقة النظيفة»
https://www.albawabhnews.com/4497899
هشام نور مديرا لمكتب وزير البترول
https://www.albawabhnews.com/4497775
وزير البترول يصدر حركة ترقيات وتنقلات جديدة بشركات القطاع
https://www.albawabhnews.com/4497767
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لمساعدي ومديري عموم الشئون القانونية بشركات القطاع
https://www.albawabhnews.com/4497768
10 % نموًا متوقعًا في ضخ التمويلات لصغار المستثمرين خلال 2022.. 6 مليارات جنيه تستهدف أكثر من 140 ألف مستثمر في مختلف المحافظات.. و438 مليون جنيه تمويلات لقطاعات البنية الأساسية
https://www.albawabhnews.com/4497755
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. البريد يطلق خدمة "وصلها" للطرود
https://www.albawabhnews.com/4497722