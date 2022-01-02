كورونا في الأردن.. تسجيل 26 وفاة و1294 إصابة

الأحد 02/يناير/2022 - 08:06 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 26 وفاة و1294 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 12710 وفيات و1065571 إصابة.

وأشارت الوزارة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عنها، إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم بلغت 4,38 بالمئة.

وأوضح الموجز أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 28906 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 75 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 75 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 848 حالة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 في المئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 في المئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 في المئة، ونسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 في المئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 في المئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 في المئة، وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 في المئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 في المئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 في المئة.

وسجل في الاردن 3578 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء العزل (14 يوما) إلى 1023955 حالة.

وأجري 29514 فحصا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 13605243 فحصا.

ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4376325، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3984252.