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الأحد 02 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

رياضيون وطلاب يدخلون البهجة على أطفال الملاجئ في بداية العام الجديد

أطفال الملاجئ
أطفال الملاجئ
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نظم نشاط الطلابي يطلق عليه " ثري دوس" التابع لكلية تجارة خارجية جامعة حلوان، وبعض لاعبي طلائع الجيش للريشه الطائرة، منذ ساعات قليلة، حفل خيري للأطفال الأيتام وذلك في محاولة منهم لإنشاء مبادرة لدعم الأطفال و إدخال البهجة علي قلوبهم و حمايتهم من برد الشتاء إيمانا منهم بمسئوليتهم المجتمعية و دورهم في توفير فرص متكافئة و حياة أفضل لهؤلاء الأطفال.


وبدأ الحفل باستقبال الأطفال و الترحيب بهم و بمشرفيهم في مكان تم اختياره بعناية ليكون مناسب للأطفال مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.
وكان هناك طالب مرافق لكل طفل للعب معه و التأكد من سلامته حيث بدأت الأنشطة بمسرح العرائس الذي كتبه و أشرف علي تقديمه الطلاب ليجذب إنتباه الأطفال و تفاعلهم ثم قام الطلاب بمشاركة الأطفال في العديد من الأنشطة التفاعلية .


وقام بعض الطلاب بالرسم على وجوه الأطفال و القيام ببعض الخدع اليدوية لهم و في الفقرة الأخيرة قام كل طفل باختيار هدية له و هي ملابس جديدة جمعها الطلاب من التبرعات و الشركات مع محلات الملابس لتدخل البهجة على قلوبهم.
وجلس الإطفال في الاحتفالية قرابة الخمس ساعات ثم قام الطلاب باصطحابهم لمقر إقامتهم في الملجئ مرة أخري .

أطفال الملاجئ جامعة حلوان ثري دوس