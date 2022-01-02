رياضيون وطلاب يدخلون البهجة على أطفال الملاجئ في بداية العام الجديد

الأحد 02/يناير/2022 - 05:05 م

نظم نشاط الطلابي يطلق عليه " ثري دوس" التابع لكلية تجارة خارجية جامعة حلوان، وبعض لاعبي طلائع الجيش للريشه الطائرة، منذ ساعات قليلة، حفل خيري للأطفال الأيتام وذلك في محاولة منهم لإنشاء مبادرة لدعم الأطفال و إدخال البهجة علي قلوبهم و حمايتهم من برد الشتاء إيمانا منهم بمسئوليتهم المجتمعية و دورهم في توفير فرص متكافئة و حياة أفضل لهؤلاء الأطفال.



وبدأ الحفل باستقبال الأطفال و الترحيب بهم و بمشرفيهم في مكان تم اختياره بعناية ليكون مناسب للأطفال مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.

وكان هناك طالب مرافق لكل طفل للعب معه و التأكد من سلامته حيث بدأت الأنشطة بمسرح العرائس الذي كتبه و أشرف علي تقديمه الطلاب ليجذب إنتباه الأطفال و تفاعلهم ثم قام الطلاب بمشاركة الأطفال في العديد من الأنشطة التفاعلية .



وقام بعض الطلاب بالرسم على وجوه الأطفال و القيام ببعض الخدع اليدوية لهم و في الفقرة الأخيرة قام كل طفل باختيار هدية له و هي ملابس جديدة جمعها الطلاب من التبرعات و الشركات مع محلات الملابس لتدخل البهجة على قلوبهم.

وجلس الإطفال في الاحتفالية قرابة الخمس ساعات ثم قام الطلاب باصطحابهم لمقر إقامتهم في الملجئ مرة أخري .