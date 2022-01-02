المتهم بقتل صديقه في دار السلام يجري معاينة تصويرية

الأحد 02/يناير/2022 - 03:25 م

أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، معاينة تصويرية للمتهم بقتل صديقه عقب التعدي عليه وتمزيق جسده.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات كما كلفت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة عن الواقعة.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقي إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم توفى إثر إصابته بجروح متفرقة.

وبالانتقال، تبيَّن نشوب مشادة كلامية بين المصاب وصديقه طالب، حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.