"العربية للعلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الأحد 02/يناير/2022 - 01:31 م

اقيمت اليوم الأحد ندوة « لحقوق الإنسان » بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة بحضور النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب .

وناقش النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العربية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تمثل خطوة كبيرة على طريق مسيرة مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

واشار الى أن الدولة وتوجيهاتها هي الاهتمام و التركيز علي الاشخاص ذوي الهمم و الاعاقة الذين عانوا لسنوات طويلة من الاهمال و التنمر بسبب قلة الوعي و عدم التركيز الاعلامي علي ابراز مواهبهم و قدراتهم في العديد من المجالات.

وفي نهاية الندوة، كرم الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك لدوره المشهود في مجال حقوق الإنسان والبطلة الطالبة سما المصري الطالبة بالأكاديمية صاحبة واقعة التنمر علي صفحات الفيس بوك.