أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 846 حالة مؤكدة، وتعافي 262 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 61 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 557082 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 542115 حالة .
وفيما يخص الوفيات سجلت حالة وفاة واحدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8878 حالة
بوابة العرب
كورونا في السعودية.. تسجيل 846 إصابة جديدة و262 حالة شفاء
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أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 846 حالة مؤكدة، وتعافي 262 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 61 حالة.
أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 846 حالة مؤكدة، وتعافي 262 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 61 حالة.