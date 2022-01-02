كورونا في الإمارات.. تسجيل 2556 إصابة جديدة

الأحد 02/يناير/2022 - 01:54 ص

سجلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 764,493 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,165 وفاة، مشيرة إلى شفاء 908 حالات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء 745,963 حالة.