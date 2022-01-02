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الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 2556 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 764,493 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,165 وفاة، مشيرة إلى شفاء 908 حالات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء 745,963 حالة.

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