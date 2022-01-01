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السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جامو وكشمير

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة جامو وكشمير، ولم ترد خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وذكرت وكالة أنباء (آني) الآسيوية أن مركز الزلزال كان على الحدود الأفغانية الطاجيكية، شعر به سكان جامو وكشمير.
وأضافت أن الهزة وقعت عند إحداثيات 36.55 درجة شمالا و71.20 درجة شرقا على عمق 216 كيلومترا.

زلزال ريختر جامو كشمير مقياس