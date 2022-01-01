زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جامو وكشمير

السبت 01/يناير/2022 - 07:47 م

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة جامو وكشمير، ولم ترد خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكرت وكالة أنباء (آني) الآسيوية أن مركز الزلزال كان على الحدود الأفغانية الطاجيكية، شعر به سكان جامو وكشمير.

وأضافت أن الهزة وقعت عند إحداثيات 36.55 درجة شمالا و71.20 درجة شرقا على عمق 216 كيلومترا.