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السبت 01 يناير 2022
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سياسة

نواب ونائبات قادمات: مركز بدر للإصلاح والتأهيل يرسخ حقوق الإنسان

مركز الإصلاح والتأهيل
مركز الإصلاح والتأهيل – بدر
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قالت الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير المعمارية، وبأحدث التقنيات التي تساعد على تقديم الرعاية الجيدة للنزلاء على كافة الأصعدة، موضحة أنه تم اليوم السبت، نقل نزلاء سجن شديد الحراسة بطرة، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.

وأضافت في بيان اليوم أن وزارة الداخلية تسعى بكل جهد إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن".

وأشارت إلى أن "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر" الذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بدراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

نواب ونائبات قادمات السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية مركز الإصلاح والتأهيل استراتيجية حقوق الانسان