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السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. أرسنال يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أرشيفية
أرشيفية
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الأول من يناير لعام 2022 والذي يشهد عدد من المباريات المهمة  أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي بالمواجهة القوية بين أرسنال ومانشستر سيتي  ضمن الجولة الـ21  بالإضافة إلى 4 مباريات في الدوري السعودي.

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز

14:30 – آرسنال × مانشستر سيتي

17:00  - واتفورد× توتنهام هوتسبير

19:30 - كريستال بالاس  × وست هام يونايتد

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

14:25 - التعاون × ضمك        

14:45 – أبها × الرائد   

16:40 – الفتح × النصر

18:50 - الأهلي  × الشباب

مواعيد مباريات اليوم السبت الدوري الإنجليزي ارسنال ومانشستر سيتي الدوري السعودي