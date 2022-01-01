تشاهدون اليوم.. أرسنال يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 01/يناير/2022 - 10:24 ص

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الأول من يناير لعام 2022 والذي يشهد عدد من المباريات المهمة أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي بالمواجهة القوية بين أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الجولة الـ21 بالإضافة إلى 4 مباريات في الدوري السعودي.

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز

14:30 – آرسنال × مانشستر سيتي

17:00 - واتفورد× توتنهام هوتسبير

19:30 - كريستال بالاس × وست هام يونايتد

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

14:25 - التعاون × ضمك

14:45 – أبها × الرائد

16:40 – الفتح × النصر

18:50 - الأهلي × الشباب