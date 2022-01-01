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السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 1 يناير 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بداية تعاملات اليوم السبت وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 17.68 جنيهًا للشراء، 17.79 جنيهًا للبيع.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.02 جنيهًا للشراء، 21.16 جنيهًا للبيع.

 واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.45 جنيهًا للشراء، و2.47 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.03 جنيهًا للشراء، 17.15 جنيهًا للبيع،

وانخفض سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.62 جنيهًا للشراء، 13.71 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعوديي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر ادينار الكويتي ليسجل 51.67 جنيهًا للشراء، 52.12 جنيهًا للبيع

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار لجنيه الإسترليني اليوان الصيني سعر اليورو الريال السعوديي