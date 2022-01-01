أسعار الذهب اليوم السبت 1 يناير 2022

السبت 01/يناير/2022 - 09:13 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعه أمس 5 جنيهات، وسجلعيار 14 نحو 534جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 684 جنيها للجرام، وجاء سعر الذهب عيار 21 796جنيها للجرام، وسعر الذهب عيار 24 إلى 907جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6368 جنيها، والاونصة 28229 جنيها.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار، وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية، بينما تراجع الدولار مع تقلص المخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب