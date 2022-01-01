ads
السبت 01 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. استئناف حبس دجال فيصل للنصب علي المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور استئناف دجال فيصل علي حكم الحبس لمدة عام لاتهامه بالنصب على المواطنين.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وبعمل التحريات تبين أن المتهم دجال أوهم ضحاياه بعلاجهم بالسحر والدجل والنصب كما أوهم عددا من الفتيات بجلب الحبيب لهن مقابل مبالغ مالية فتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور دجال فيصل