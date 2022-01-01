اليوم.. استئناف حبس دجال فيصل للنصب علي المواطنين

السبت 01/يناير/2022 - 06:26 ص

تنظر محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور استئناف دجال فيصل علي حكم الحبس لمدة عام لاتهامه بالنصب على المواطنين.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وبعمل التحريات تبين أن المتهم دجال أوهم ضحاياه بعلاجهم بالسحر والدجل والنصب كما أوهم عددا من الفتيات بجلب الحبيب لهن مقابل مبالغ مالية فتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.