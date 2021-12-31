ads
الجمعة 31 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مطربة ومدير أعمالها بتهمة إقامة حفل غنائي بدون ترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مطربة ومدير أعمالها، لإقامتها حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بمدينة نصر، دون الحصول على ترخيص لإقامة الحفل . 
كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بوجود إزعاج للأهالي في العقار الذي يقطنون به، بالإضافة إلى إشغال الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان وعقب فحص البلاغ، تبين قيام مطربة ، بإقامة حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بالعقار، دون حصولها على ترخيص لإقامة الحفل الغنائي.
وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين في الواقعة، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رجال مباحث القاهره حفل غنائي بمدينة نصر