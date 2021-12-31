ضبط مطربة ومدير أعمالها بتهمة إقامة حفل غنائي بدون ترخيص

الجمعة 31/ديسمبر/2021 - 08:18 م

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مطربة ومدير أعمالها، لإقامتها حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بمدينة نصر، دون الحصول على ترخيص لإقامة الحفل .

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بوجود إزعاج للأهالي في العقار الذي يقطنون به، بالإضافة إلى إشغال الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان وعقب فحص البلاغ، تبين قيام مطربة ، بإقامة حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بالعقار، دون حصولها على ترخيص لإقامة الحفل الغنائي.

وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين في الواقعة، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.