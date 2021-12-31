شيخ المعلقين العرب يحرك دعوى قضائية ضد وزير الرياضة

الجمعة 31/ديسمبر/2021 - 03:02 م

كشف وائل السنوسي شيخ المعلقين العرب في تنس الطاولة، عن تحريك دعوه قضائية ضد وزير الشباب والرياضة، وعلى اتحاد تنس الطاولة، لعدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، بإعادة السنوسي إلى الاتحاد الدولي للعبه، الذي كان فيه نجم الأهلي الأسبق واحد من سبعة أفراد يديرون إعلام اللعبة في العالم بما يسموا في المنظومة الدولية بالأعضاء الدائمين والأساسيين.

يشار إلى أن مصر لم تعوض هذا المقعد المتميز منذ أن تركه “السنوسي” في الموسم الرياضي 2015/2016 وحتى الآن وهذا يرجع إلى تاريخه الإعلامي الكبير، وحجم الضرر الذي وقع عليه وهو أحد رموز اللعبة في مصر والوطن العربي الكبير.

وتابع السنوسي: كان هو الدافع الأساسي وراء تحريك الدعوى القضائية ضد الوزير والتي طالبه فيها بتعويض مؤقت قدره 15001 جنيه بجانب العقوبات الأخرى التي تقررها المادة 123 من القانون المصري.

وأكد السنوسي، أن أوجه القصور في تواجدنا في المقاعد الدولية وهي المقاعد التي تصنع الهيبة وتصنع الفارق، هو عدم وجود أي مصري في أي لجنه دوليه مثل ما سبق باستثناء علاء مشرف كأحد النواب الثمانية للرئيس.

وقال “السنوسي”، إن عضو لجنة المدراء خالد الصالحي الذي يتواجد بالخطأ في مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة “بالصفة الدولية” مستغلا للترجمة الحرفية لمسمى لجنته B.O.D والتي تعني “مجلس الإدارة” في حين أن في المنظومة الدولية هي لجنه مثل كل اللجان لها اختصاصات محدودة بعدد كبير من الأعضاء وتجتمع مره واحده في العام، خلافا لمجلس الإدارة عندنا بالعالم العربي، وهو العدد الأقل في الأعضاء له كل السلطات ويجتمع مره شهريا أو أكثر بحسب حاجة العمل.

واختتم وائل السنوسي أن اللعب بالمقاعد الدولية واللوائح والقوانين المصرية أمر ينفرد به اتحاد تنس الطاولة، وأن مصر ليس من حقها أن ترشح أكثر من شخص واحد لمجلس إدارة الاتحاد الدولي الحقيقي اذا كيف يتواجد عضوين بالصفة الدولية داخل المجلس المصري، فأما يكون هناك عضوا واحدا بهذه الصفة في حال نجاح مرشحها الوحيد وأما لا وجود لأحد في حال فشله ولكن أن يتواجد عضوان بالصفة الدولية داخل المجلس المحلي فلا تفسير لها على الإطلاق.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة الجديدة كل تفاصيل دعوى السنوسي عضو الاتحاد الدولي السابق بكل تفاصيلها في أبريل القادم 2022.