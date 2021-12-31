"مصر للطيران" تنقل 10800 راكب في ليلة رأس السنة

الجمعة 31/ديسمبر/2021 - 02:14 م

تشهد رحلات “مصر للطيران”، اليوم الجمعة، 31 ديسمبر 2021، انتظامًا في التشغيل بالرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية حيث من المقرر أن تسير الشركة الوطنية اليوم 100 رحلة جوية بمعدل 68 رحلة دولية إلى كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، نيروبي، الشارقة، الكويت، بيروت، أديس أبابا، إربيل، لاجوس، تونس، الدمام، أبوجا، دوالا، أبوظبي، لارناكا، الدوحه، لندن، دوسلدورف، ميلانو، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، موسكو، برلين، بروكسل، عمان، تورنتو، دبي، مدريد، جوبا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، أثينا، واشنطن، البحرين، الخرطوم.

ويتم تسيير 30 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10800 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.