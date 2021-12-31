"شعراوى" يعلن مد التقديم لمسابقة الوظائف القيادية الجديدة بالمحليات لمدة أسبوعين

الجمعة 31/ديسمبر/2021 - 11:08 ص

قرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مد المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة في بداية شهر ديسمبر ٢٠٢١ لشغل ٥٩ وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية لمدة أسبوعين وذلك من خلال الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١ وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وقال وزير التنمية المحلية ،فى تصريحات اليوم الجمعة، إنه يتم طباعة الملفات التي قدمها الراغبين في التقدم للمسابقة ومراجعتها للتأكد من وجود كافة الأوراق المطلوبة وطلب استيفاء أي أوراق متبقية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح " شعراوى"، أنه يتم تقييم المتقدمين في تلك المسابقات بناءً علي عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن عملية إختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء .

ولفت إلى أنه عَلِي الراغبين للتقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي و المتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية