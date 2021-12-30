بالصور.. دار الكتب والوثائق تقيم معرضا دائما في الأقصر

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 07:23 م

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية،برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، معرضا دائما للوثائق النادرة حول المعماري المصري الكبير حسن فتحي ورحلة كفاحه في سبيل تطبيق فكرته والتي كللت بالنجاح من خلال إنشاء قرية القرنة بالأقصر.

وقد افتتحت الأستاذة الدكتورة، إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المعرض في شهر ديسمبر الجاري خلال افتتاحها للمرحلة الأولى من تطوير القرية بحضور اليونسكو.

يضم المعرض عددا من الصور والوثائق النادرة من بينها: قرار انتداب المهندس حسن فتحي لمصلحة الآثار والإشراف الكلي على مشروع القرية النموذجية بالقرنة في ٥ يوليو ١٩٤٩، وقرارات تعيين عدد من الكوادر للعمل في المشروع ومن بين تلك القرارات قرار الاستعانة بالمهندسين المعماريين من خريجي مدرسة الفنون الجميلة العليا للعمل بالمشروع وتعود تلك القرارات إلى عام ١٩٤٧.

كما يضم المعرض حوارات صحفية مع المعماري الكبير وعددا من التحقيقات الصحفية حول القرية، بالإضافة إلى صور من حفل تكريم حسن فتحي في منظمة الأمم المتحدة. ومن بين المعروضات صورة مكبرة لطابع بريد تذكاري صدر في عام ١٩٩٤ بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاة حسن فتحي.

IMG-20211230-WA0012

IMG-20211230-WA0009

IMG-20211230-WA0010

IMG-20211230-WA0007

IMG-20211230-WA0008

IMG-20211230-WA0016

IMG-20211230-WA0017

IMG-20211230-WA0015

IMG-20211230-WA0011