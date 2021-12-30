بالفيديو : قصة إلى قلب وزيرة التضامن.. مريض ضمور عضلات مهدد بالطرد من منزله

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 02:32 م

وصلت "البوابة نيوز" رسالة مؤثرة يندي لها الجبين من المواطن عادل محمد خليفة، مقيم بقرية نجع الزمر البحري ـ سمهود ـ مركز ابوتشت محافظة قنا ـ يشتكي خلالها من تدهور حالته الصحية والاجتماعية، حيث انه مصاب بمرض ضمور العضلات منذ فترة ويقيم بصفة مستمرة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.. في حين يقيم أبنائه وزوجته في شقة متواضعة إلا أنه لا يقوى على دفع قيمتها الايجارية.. مما جعله مهددًا بالطرد منها في اي وقت بعد تراكم الشهور والديون عليه.

وارسل المواطن صورا وفيديو التقطه له اهل الخير توضح مدى تعثر حالته، والبوابة تهدي هذه القصة الإنسانية المؤثرة إلى قلب د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونحن على ثقة في قيام المسئولين بكل ما يلزم نحو اعانة ورعاية هذا المواطن المنكوب وأسرته المهددة بالتشرد.