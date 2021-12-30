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الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة الأردنية 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794 حالة، مؤكداً أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالة تؤكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

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